«Динамо» объявило о назначении Гусева исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона

«Динамо» объявило, что Ролан Гусев будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона-2024/25.

Ранее «СЭ» сообщал о назначении Гусева.

«О других изменениях в штабе команды мы сообщим в ближайшее время», — говорится в заявлении клуба.

Гусев входил в штаб Марцела Лички. Ранее он работал с молодежной командой ЦСКА, с которой выиграл МФЛ, а также в академии армейцев и в юношеских сборных России.

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые до последнего тура претендовали на золото РПЛ в сезоне-2023/24 и заняли третье место в чемпионате.