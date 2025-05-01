«Динамо» объявило о назначении Гусева исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона
«Динамо» объявило, что Ролан Гусев будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона-2024/25.
Ранее «СЭ» сообщал о назначении Гусева.
«О других изменениях в штабе команды мы сообщим в ближайшее время», — говорится в заявлении клуба.
Гусев входил в штаб Марцела Лички. Ранее он работал с молодежной командой ЦСКА, с которой выиграл МФЛ, а также в академии армейцев и в юношеских сборных России.
«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые до последнего тура претендовали на золото РПЛ в сезоне-2023/24 и заняли третье место в чемпионате.
