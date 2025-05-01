Футбол
1 мая, 14:40

«Динамо» объявило о назначении Гусева исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона

Сергей Ярошенко
Ролан Гусев.
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» объявило, что Ролан Гусев будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона-2024/25.

Ранее «СЭ» сообщал о назначении Гусева.

«О других изменениях в штабе команды мы сообщим в ближайшее время», — говорится в заявлении клуба.

Гусев входил в штаб Марцела Лички. Ранее он работал с молодежной командой ЦСКА, с которой выиграл МФЛ, а также в академии армейцев и в юношеских сборных России.

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые до последнего тура претендовали на золото РПЛ в сезоне-2023/24 и заняли третье место в чемпионате.

  • spartsmen

    не перестаю удивляться дури полицайского руководства.

    01.05.2025

  • Динамов

    Ошибка. Гусев такой же бездарь, как Личка - уволен должен был быть ВЕСЬ ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ ЛИЧКИ, ВЕСЬ!!!! Но особенно важно СРОЧНО убрать из клуба Изотова - это чудовищное зло, год за годом уничтожающее наших вратарей!!!

    01.05.2025

  • Пишу с дивана

    Ума не приложу, как Никита будет успевать и в хоккей играть, и ногомячом управлять.

    01.05.2025

  • shpasic

    а какая у него личка?

    01.05.2025

  • П_о_в_а_р

    Лол

    01.05.2025

  • Berkut-7

    Бувач -"Эй гусь! порулить командой хочешь?" Гусев-"да без вопросов" Бувач-" Лови ключи от тренерского кабинета, ты терь главный" Тем временем,где-то в московской квартире в полумраке сидит Мостовой и читает о назначении Гусева и стиснув зубы ломает двумя руками карандаш и злобно пригоривает" Я , это я должен быть главным ....ну почему не я ...это заговор , это все Абаскаль,это он все подстроил ! Я найду его...найду и поквитаюсь ..обязателньо найду......"

    01.05.2025

  • ну,и ладушки! вот и посмотрим,что за.... гусь такой ентот ГУСЕВ!

    01.05.2025

