Защитник «Динамо» Майсторович больше не сыграет в этом сезоне

Главный врач «Динамо» Александр Родионов в комментарии для «СЭ» рассказал о восстановлении защитника Милана Майсторовича.

«Милан продолжает восстановление. Не сыграет уже в конце сезона. Он тренируется индивидуально», — сказал Родионов «СЭ».

20-летний Майстрович в этом сезоне провел за «Динамо» 11 матчей и забил 1 гол. Защитник не выходил на поле в официальных играх с сентября 2024 года.