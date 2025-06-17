Пивоваров — о работе Карпина: «У совмещения есть нюансы»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о нюансах совмещения работы главного тренера сборной России Валерия Карпина.

— У совмещения есть нюансы. Основное место работы — сборная России. Была процедура согласования совмещения. Она прошла успешно. У РФС есть право такое согласие отозвать.

— Сколько времени будет у «Динамо», чтобы решить вопрос, если РФС будет отзывать согласие?

— Этот вопрос действительно вызывал опасения. Нашими циклами являются сезоны. Мы заинтересованы, чтобы эти циклы не прерывались. До начала официальных матчей согласие не будет отозвано. Такие решения принимаются заранее.

«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.