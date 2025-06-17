Пивоваров — о работе Карпина: «У совмещения есть нюансы»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о нюансах совмещения работы главного тренера сборной России Валерия Карпина.
— У совмещения есть нюансы. Основное место работы — сборная России. Была процедура согласования совмещения. Она прошла успешно. У РФС есть право такое согласие отозвать.
— Сколько времени будет у «Динамо», чтобы решить вопрос, если РФС будет отзывать согласие?
— Этот вопрос действительно вызывал опасения. Нашими циклами являются сезоны. Мы заинтересованы, чтобы эти циклы не прерывались. До начала официальных матчей согласие не будет отозвано. Такие решения принимаются заранее.
«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
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|16:15
|Акрон – Зенит
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|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
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|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|19:30
|Рубин – Краснодар
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