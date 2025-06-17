Карпин — о критике со стороны экспертов «Матч ТВ»: «Это будет на их совести»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на критику в свой адрес из-за совмещения им постов в московском клубе и сборной России.

— Многие эксперты «Матч ТВ» стали критиковать совмещение Карпина. Как вы относитесь к такой кампании?

— Не предполагаю, даже знаю, откуда она идет. На каком канале, «Матч ТВ»? Еще вопросы есть? Не только предполагаю, знаю. Это будет на их совести.

— Благодарим того, кто запустил эту кампанию, — добавил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

«Динамо» объявило о назначении Карпина главным тренером команды 13 июня. Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года. Сборную России Карпин возглавляет с 2021 года.