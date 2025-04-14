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14 апреля, 14:34

Пивоваров — о матче с «Пари НН»: «Есть разочарование»

Камила Абдурахманова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал результат матча с «Пари НН» (1:1).

На 60-й минуте Александр Трошечкин вывел хозяев вперед. Через 11 минут Ярослав Гладышев сделал счет равным.

— Ваше впечатление по игре?

— Не буду скрывать, есть разочарование, конечно. Мы разочарованы игрой, результатом, темпом, мотивацией игроков. Хочется видеть гораздо большего от команды с таким составом и такими амбициями, — сказал Пивоваров «РБ Спорт».

«Динамо» набрало 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые примут на своем поле «Рубин».

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
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ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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Оренбург – Динамо Мх
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Акрон – Спартак
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Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
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Динамо – Рубин
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Бителло

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