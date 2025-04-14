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14 апреля, 14:08

Источник: Адиев сменит Артигу в «Химках»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Магомед Адиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Франк Артига в ближайшее время покинет свой пост, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, испанца сменит экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев. Контракт 47-летнего специалиста будет рассчитан до конца сезона.

Артига возглавляет «Химки» с июня 2024 года. После 24 туров подмосковная команда с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В последних матчах «Химки» потерпели два поражения подряд от махачкалинского «Динамо» (1:4) и «Крыльев Советов» (1:3).

Источник: https://t.me/karpinside/35416
Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Франк Артига
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«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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Оренбург – Динамо Мх
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Акрон – Спартак
 - : -
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Факел – Ростов
 - : -
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