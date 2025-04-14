Источник: Адиев сменит Артигу в «Химках»

Главный тренер «Химок» Франк Артига в ближайшее время покинет свой пост, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, испанца сменит экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев. Контракт 47-летнего специалиста будет рассчитан до конца сезона.

Артига возглавляет «Химки» с июня 2024 года. После 24 туров подмосковная команда с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В последних матчах «Химки» потерпели два поражения подряд от махачкалинского «Динамо» (1:4) и «Крыльев Советов» (1:3).