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14 апреля, 16:20

Банк «Зенит» хочет забрать у Кержакова «Ауди» через суд

Алина Савинова
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Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск банка «Зенит» к бывшему нападающему сине-бело-голубых Александру Кержакову.

Руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева сообщила в своем Telegram-канале, что организация хочет взыскать у экс-футболиста автомобиль «Ауди», приобретенный у должника. Третьим лицом в деле указан Сергей Петухов.

Отмечается, что в 2016 году Петухов взял в банке «Зенит» кредит в 1,5 миллиона рублей на покупку «Ауди» и оформил залог на автомобиль. Он выплачивал кредит с большими задержками, в результате чего накопил долг в размере 6 702 852 рублей. Поскольку мужчина продал залоговый автомобиль Кержакову без ведома банка, «Зенит» требует признать сделку недействительной, изъять у футболиста машину и выставить ее на торги.

42-летний Кержаков является трехкратным чемпионом России в составе «Зенита». Также он выступал за московское «Динамо», «Севилью» и «Цюрих». После окончания игровой карьеры Кержаков работал тренером в сборной России U-17, «Томи», «Пари НН», «Кармиотиссе», «Спартаке» из Суботицы и «Кайрате», который он покинул в сентябре 2024 года.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Зенит
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«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
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