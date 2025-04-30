Петржела уверен, что Личка найдет работу в Чехии в случае увольнения из «Динамо»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» высказался о будущем главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Кубок в России не имеет никакого значения, потому что команды не могут играть в Европе. А до конца РПЛ еще далеко. Не думаю, что «Динамо» сможет попасть в тройку лидеров, но и это не будет похоже на провал. В случае отставки, уверен, в Чехии найдется клуб, который Марцел мог бы возглавить. Он очень хороший тренер», — сказал Петржела «СЭ».

29 апреля «Динамо» уступило «Спартаку» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире.

В чемпионате России «Динамо» с 47 очками после 26 туров занимает пятое место.