Писарев считает, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший тренер молодежной сборной России Николай Писарев в беседе с «СЭ» оценил перспективы «Спартака» побороться с «Зенитом» за чемпионство в Тинькофф РПЛ.

«Я считаю, что у «Спартака» есть шансы бороться за чемпионство. Второе место им точно по силам. Их игра стабилизировалась, позволяет играть на высоком уровне. Но «Зенит» не упустит свое преимущество», - рассказал Писарев «СЭ».

После 24 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» идет на второй строчке с 47 очками в активе. На первом месте находится «Зенит» (51 очко).

В матче 25-го тура «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 11 апреля на «РЖД Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.

(Вероника Ротенберг)