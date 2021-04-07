Писарев считает, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за чемпионство
14:12
Бывший тренер молодежной сборной России Николай Писарев в беседе с «СЭ» оценил перспективы «Спартака» побороться с «Зенитом» за чемпионство в Тинькофф РПЛ.
«Я считаю, что у «Спартака» есть шансы бороться за чемпионство. Второе место им точно по силам. Их игра стабилизировалась, позволяет играть на высоком уровне. Но «Зенит» не упустит свое преимущество», - рассказал Писарев «СЭ».
После 24 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» идет на второй строчке с 47 очками в активе. На первом месте находится «Зенит» (51 очко).
В матче 25-го тура «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 11 апреля на «РЖД Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.
(Вероника Ротенберг)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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