Форвард ЦСКА Гайч привлек интерес «Интера» и «Милана»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий за «Беневенто» на правах аренды, привлек к себе интерес со стороны «Интера» и «Милана», сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Беневенто» активирует опцию продления аренды 22-летнего аргентинца до конца сезона-2021/22. Сообщается, что в будущем итальянский клуб рассчитывает воспользоваться опцией выкупа футболиста за 11 миллионов евро, а игрок уже попал в сферу интересов «Интера» и «Милана».

Гайч перешел в «Беневенто» в январе 2021 года. На его счету 2 гола в 6 матчах за итальянскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.