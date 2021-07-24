Радимов назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал главного конкурента сине-бело-голубых в предстоящем сезоне.
«Я считаю, что главный конкурент — московский «Спартак. У них есть полноценные два состава, и они, конечно, будут главными соперниками «Зенита» в борьбе за чемпионство. Красно-белые вернули из аренды всех футболистов, которые способны обыгрывать один в один. ЦСКА лихорадило. Этот сезон для них будет переходным, а вот через год армейцы вновь включатся в борьбу за золото. «Краснодар», «Рубин», «Ростов» и «Динамо» будут бороться за зону еврокубков», — сказал Радимов в интервью корреспонденту «СЭ» Евгению Черепанову.
Напомним, что «Зенит» стартует в новом сезона чемпионата России гостевым матчем с «Химками», а «Спартак» в Казани сыграет с «Рубином».
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