Радимов назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал главного конкурента сине-бело-голубых в предстоящем сезоне.

«Я считаю, что главный конкурент — московский «Спартак. У них есть полноценные два состава, и они, конечно, будут главными соперниками «Зенита» в борьбе за чемпионство. Красно-белые вернули из аренды всех футболистов, которые способны обыгрывать один в один. ЦСКА лихорадило. Этот сезон для них будет переходным, а вот через год армейцы вновь включатся в борьбу за золото. «Краснодар», «Рубин», «Ростов» и «Динамо» будут бороться за зону еврокубков», — сказал Радимов в интервью корреспонденту «СЭ» Евгению Черепанову.

Напомним, что «Зенит» стартует в новом сезона чемпионата России гостевым матчем с «Химками», а «Спартак» в Казани сыграет с «Рубином».

«Те, кто мог уехать из РПЛ, уже играют в зарубежных клубах». Радимов — о старте РПЛ, Евро и Олимпиаде

