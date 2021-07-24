«Зенит» представил новую кампанию к сезону-2021/22
«Зенит» представил новую кампанию к сезону-2021/22.
«Успехи последних лет не насытили нас, мы все так же голодны до титулов и стремимся брать свое в каждой игре. Мы хотим, чтобы имя «Зенита» гремело еще громче, чтобы эмоции наших болельщиков были еще ярче. Поэтому мы принимаем вызов нового сезона и ставим на максимум звук и яркость.
«Громче и ярче!» — становится Петербург в дни футбольных матчей.
«Громче и ярче!» — наш призыв к болельщикам в сезоне-2021/22?, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В первом матче нового сезона «Зенит» сыграет с «Химками». Встреча состоится 24 июля в Химках. Начало — в 17:30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-07-24-gromche-i-yarche-zenit-predstavlyaet-kampaniyu-k-sezonu-2021-22.htm
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