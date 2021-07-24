«Зенит» представил новую кампанию к сезону-2021/22.

«Успехи последних лет не насытили нас, мы все так же голодны до титулов и стремимся брать свое в каждой игре. Мы хотим, чтобы имя «Зенита» гремело еще громче, чтобы эмоции наших болельщиков были еще ярче. Поэтому мы принимаем вызов нового сезона и ставим на максимум звук и яркость.

«Громче и ярче!» — становится Петербург в дни футбольных матчей.

«Громче и ярче!» — наш призыв к болельщикам в сезоне-2021/22?, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Зенит» в сезоне-2021/22: громче и ярче! ??



Новая сезонная кампания сине-бело-голубых: https://t.co/HifJPQJyAz — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 24, 2021

В первом матче нового сезона «Зенит» сыграет с «Химками». Встреча состоится 24 июля в Химках. Начало — в 17:30 по московскому времени.