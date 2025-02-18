Березовский рассказал, приглашали ли его на празднование 100-летия «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский рассказал, приглашали ли его на празднование 100-летия питерского клуба.

«Я был бы рад увидеть болельщиков «Зенита», но со мной пока не связывались», — рассказал Березовский «РБ Спорт».

С июля 1995 года по январь 2001-го Березовский играл за «Зенит», провел 137 матчей и пропустил столько же голов. Вместе с командой он стал обладателем Кубка России в сезоне -1998/99 — это первый трофей «Зенита» в российской истории.

После ухода из «Зенита» Березовский продолжил карьеру в московских клубах: «Торпедо», «Динамо» и «Химки». Летом 2015 года он завершил карьеру.