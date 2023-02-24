Пименов: «Думаю, «Локомотив» попадет в стыки»

Экс-нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает, что его бывшая команда не сможет избежать попадания в стыковые матчи.

«Думаю, «Локомотив» попадет в стыки. Команду ждут выезды в Ростов и Грозный, где хозяева традиционно успешно играют. Потом в соперниках «Краснодар» и «Зенит». Четыре команды, которые сейчас на уровне «Локомотива» — это «Крылья», «Пари НН», «Химки» и «Торпедо», с которым играть в последнем туре. В общем, сильно переживаю», — цитирует «РБ Спорт» Пименова.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея 13 очков.