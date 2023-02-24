Пименов считает «Спартак» самым популярным клубом в России

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов ответил на слова Андрея Аршавина о том, что самым популярным клубом в России является «Зенит».

«Ну, а что он мог еще сказать? На самом деле, «Спартак» самый популярный клуб страны. Мы же ездим по России, видим, сколько болельщиков приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Самым популярным «Зенит» был в Мончегорске, это под Мурманском», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

На данный момент «Зенит» с 42 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» идет вторым — 36 очков.