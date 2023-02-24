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Сегодня, 00:12

Пименов считает «Спартак» самым популярным клубом в России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов ответил на слова Андрея Аршавина о том, что самым популярным клубом в России является «Зенит».

«Ну, а что он мог еще сказать? На самом деле, «Спартак» самый популярный клуб страны. Мы же ездим по России, видим, сколько болельщиков приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Самым популярным «Зенит» был в Мончегорске, это под Мурманском», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

На данный момент «Зенит» с 42 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» идет вторым — 36 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-samy-j-populyarny-j-klub-v-rossii-spartak-zenit-populyaren-v-monchegorske/
Андрей Аршавин
Руслан Пименов
Футбол
ФК Зенит
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

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