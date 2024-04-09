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Сегодня, 11:15

Ветеран «Динамо» Пильгуй обратился к Лещуку: «Игорь, старайся не терзать себя, нужно продолжать трудиться»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный вратарь и ветеран «Динамо» Владимир Пильгуй в разговоре с «СЭ» поддержал голкипера бело-голубых Игоря Лещука после матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

28-летний вратарь дважды ошибся, выпустив мяч из рук после ударов, благодаря чему «Спартак» одержал волевую победу.

«В подобных ситуациях важно не опускать рук. Игорь, старайся не терзать себя, нужно продолжать трудиться максимально усердно. Нет таких вратарей, кто никогда не ошибается! Даже самые знаменитые голкиперы оказывались в подобных ситуациях — но продолжали верить в себя и работать над собой. Жизнь продолжается!» — сказал Пильгуй «СЭ».

После 22 матчей «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Пильгуй
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

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