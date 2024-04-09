Ветеран «Динамо» Пильгуй обратился к Лещуку: «Игорь, старайся не терзать себя, нужно продолжать трудиться»

Известный вратарь и ветеран «Динамо» Владимир Пильгуй в разговоре с «СЭ» поддержал голкипера бело-голубых Игоря Лещука после матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

28-летний вратарь дважды ошибся, выпустив мяч из рук после ударов, благодаря чему «Спартак» одержал волевую победу.

«В подобных ситуациях важно не опускать рук. Игорь, старайся не терзать себя, нужно продолжать трудиться максимально усердно. Нет таких вратарей, кто никогда не ошибается! Даже самые знаменитые голкиперы оказывались в подобных ситуациях — но продолжали верить в себя и работать над собой. Жизнь продолжается!» — сказал Пильгуй «СЭ».

После 22 матчей «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.