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Сегодня, 10:54

Акинфеев назвал игрока с самым сильным ударом в истории РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, у какого игрока был самый сильный удар в истории РПЛ.

«Самые сильные удары в РПЛ, очевидно, были у Халка. Он мне два забил на «Петровском»: один в дальний угол, а потом в ближнюю девятку. Кажется, никто так сильно мне не бил никогда», — цитирует Акинфеева Sports.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 годы. Он провел за сине-бело-голубых 169 матчей, забил 77 мячей и сделал 65 результативных передач.

С 2021 года Халк играет за бразильский «Атлетико Минейро». Также он выступал за «Шанхай СИПГ», «Порту», «Токио Верди», «Кавасаки» и «Виторию». В июле этого года бразильцу исполнится 38 лет.

Источник: Sports
Игорь Акинфеев
Халк
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
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Оренбург – Рубин
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Джон Кордоба

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Краснодар

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Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
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Динамо

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Спартак

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Маркус Вендел

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И К Ж
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Кирилл Гоцук

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Спартак

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