Акинфеев назвал игрока с самым сильным ударом в истории РПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, у какого игрока был самый сильный удар в истории РПЛ.

«Самые сильные удары в РПЛ, очевидно, были у Халка. Он мне два забил на «Петровском»: один в дальний угол, а потом в ближнюю девятку. Кажется, никто так сильно мне не бил никогда», — цитирует Акинфеева Sports.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 годы. Он провел за сине-бело-голубых 169 матчей, забил 77 мячей и сделал 65 результативных передач.

С 2021 года Халк играет за бразильский «Атлетико Минейро». Также он выступал за «Шанхай СИПГ», «Порту», «Токио Верди», «Кавасаки» и «Виторию». В июле этого года бразильцу исполнится 38 лет.