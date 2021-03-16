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Петржела: «Зенит» не проиграет ЦСКА и чемпионство не упустит»

19:02
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Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и клубом из Санкт-Петербурга.

«Кто фаворит? Говорить очень сложно, ведь чемпионат только возобновился после паузы. По результатам сказать трудно, но я вас уверяю, «Зенит» не проиграет. Ничья или победа, но не поражение. Более того, «Зенит» в этом сезоне не упустит чемпионство, ни в коем случае», – сообщил Петржела «СЭ».

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 17 марта на «ВЭБ Арене». Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

ЦСКА с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» - первая строчка и 45 баллов.

(Артем Бухаев)

ЦСКА - Зенит

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




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