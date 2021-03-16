Петржела: «Зенит» не проиграет ЦСКА и чемпионство не упустит»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и клубом из Санкт-Петербурга.

«Кто фаворит? Говорить очень сложно, ведь чемпионат только возобновился после паузы. По результатам сказать трудно, но я вас уверяю, «Зенит» не проиграет. Ничья или победа, но не поражение. Более того, «Зенит» в этом сезоне не упустит чемпионство, ни в коем случае», – сообщил Петржела «СЭ».

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 17 марта на «ВЭБ Арене». Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

ЦСКА с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» - первая строчка и 45 баллов.

(Артем Бухаев)