Обухов не полетел с «Ростовом» на матч против «Ротора»
Форвард «Ростова» Владимир Обухов не полетел в Волгоград на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора», сообщает «РБ Спорт».
По сведениям источника, такое решение связано с тем, что 29-летний россиянин подозревается в употреблении допинга.
15 марта портал «Чемпионат.ком» опубликовал письмо ФИФА к РФС, в котором подозревает нападающего «Ростова» Владимира Обухова в употреблении допинга.
Позже Российский футбольный союз подтвердил, что двоих футболистов и одну футболистку действительно подозревают в употреблении допинга в 2013 году. По данным Telegram-канала «Мутко против», вторым футболистом является игрок «Звезды» Иван Князев, а девушкой-футболисткой — Дарья Мещерякова.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/rostov-ne-vzyal-v-volgograd-forvarda-obuhova/
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