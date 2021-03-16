Обухов не полетел с «Ростовом» на матч против «Ротора»

Форвард «Ростова» Владимир Обухов не полетел в Волгоград на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора», сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, такое решение связано с тем, что 29-летний россиянин подозревается в употреблении допинга.

15 марта портал «Чемпионат.ком» опубликовал письмо ФИФА к РФС, в котором подозревает нападающего «Ростова» Владимира Обухова в употреблении допинга.

Позже Российский футбольный союз подтвердил, что двоих футболистов и одну футболистку действительно подозревают в употреблении допинга в 2013 году. По данным Telegram-канала «Мутко против», вторым футболистом является игрок «Звезды» Иван Князев, а девушкой-футболисткой — Дарья Мещерякова.