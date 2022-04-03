Петржела считает, что «Зенит» станет чемпионом даже в случае потери очков в матче с «Сочи»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела уверен в том, что команда из Санкт-Петербурга станет чемпионом России в этом сезоне.

Сегодня, 3 апреля сине-бело-голубые сыграют на выезде против «Сочи» в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ (начало — в 19.00 мск).

«Для «Зенита» сегодня будет очень тяжело. Команда может спокойно проиграть, ведь «Сочи» очень хорош дома! Это никак не повлияет на чемпионскую гонку. Даже если «Зенит» потеряет очки, он все равно будет чемпионом. Это лучший российский клуб! Его не догонят!», — приводит «Чемпионат» слова Петржелы.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице с 48 очками в 22 матчах. У ближайшего преследователя — «Динамо» — 46 очков в 22 играх.