Народный артист РСФСР, болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над «Краснодаром» (1:0) в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«В первом тайме играли неплохо, но ошибок было много. Сам факт победы для «Динамо» много значит. Будем надеяться, что «Зенит» сегодня сыграет хотя бы вничью. Шансы на чемпионство есть, хотя по составу «Зенит» выглядит предпочтительнее. У «Динамо» есть настроение, русская молодежь, перспективная команда. Мне приятно видеть такую команду. Трудно сказать, кто выиграет чемпионат. Не прогнозирую такие вещи. Жаль только, что ушли еврокубки», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 46 очками в 23 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.