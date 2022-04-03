«Сочи» — «Зенит»: стартовые составы. Дзюба выйдет с первых минут

«Сочи» примет «Зенит» на своем поле в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьера.

Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Прохин, Попов, Жоаозиньо, Воробьев, Мелкадзе.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Мостовой, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

Запасные: Кизеев, Бязров, Адамов, Алип, Оздоев, Ерохин, Сергеев, Юри Алберто.