Петржела отреагировал на поражение «Зенита» от «Сочи»
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Сочи» (1:2) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ.
«Поражение бывают у всех. Красная карточка у Азмуна тоже сделала свое дело. Команда играла в меньшинстве, но что поделать. У «Зенита» сейчас все хорошо. Это нестрашное поражение. Все еще можно наверстать», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
«Зенит» с 23 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» располагается на третьей строчке с 18 баллами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю