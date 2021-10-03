Болельщики «Локомотива» посвятили баннер травмированному Магкееву
Болельщики «Локомотива» подготовили специальный баннер к матчу 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Они написали слова поддержки в адрес полузащитника Станислава Магкеева, который получил серьезную травму.
Магкеев покинул поле на носилках в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0). Он получил повреждение на 78-й минуте встречи. Позже у него был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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