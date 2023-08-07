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Сегодня, 11:38

Петрушин отметил главную проблему «Зенита» после поражения от «Динамо»

Алина Савинова
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Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин поделился эмоциями от победы бело-голубых над «Зенитом» в матче 3-го тура РПЛ (3:2).

«[Эмоции] зашкаливают, если честно. Главное, что команда выдержала. Особенно во втором тайме. Хотя «Зенит» не создал много моментов. Те вынужденные замены сыграли положительную роль. С выходом Сазонова на поле команда стала действовать в пять защитников. Тем самым «Динамо» просто перекрыло все зоны «Зениту». Во втором тайме у хозяев было полное преимущество, «Зенит» владел мячом, но моментов не создавал. Гости в этом плане играли очень прилично. Плюс использовали момент в концовке, когда играли вдесятером. Разыграли мяч, как по нотам», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.

Также он ответил на вопрос, какие проблемы можно отметить в игре питерцев.

«Прежде всего, это игра в обороне. В частности, в ее центральной зоне. Ренан привез два мяча. Да, эта пара защитников играла с листа и привезла мячи из центральной зоны. Чистяков у них пока травмирован. Есть еще потери в обороне. В общем, проблем там хватает», — добавил специалист.

По итогам трех туров РПЛ «Зенит» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка. 13 августа клуб из Санкт-Петербурга встретится с «Факелом». Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005265932_petrushin_nazval_glavnuyu_problemu_zenita_posle_porajeniya_ot_dinamo
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 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
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