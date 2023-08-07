Петрушин отметил главную проблему «Зенита» после поражения от «Динамо»

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин поделился эмоциями от победы бело-голубых над «Зенитом» в матче 3-го тура РПЛ (3:2).

«[Эмоции] зашкаливают, если честно. Главное, что команда выдержала. Особенно во втором тайме. Хотя «Зенит» не создал много моментов. Те вынужденные замены сыграли положительную роль. С выходом Сазонова на поле команда стала действовать в пять защитников. Тем самым «Динамо» просто перекрыло все зоны «Зениту». Во втором тайме у хозяев было полное преимущество, «Зенит» владел мячом, но моментов не создавал. Гости в этом плане играли очень прилично. Плюс использовали момент в концовке, когда играли вдесятером. Разыграли мяч, как по нотам», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.

Также он ответил на вопрос, какие проблемы можно отметить в игре питерцев.

«Прежде всего, это игра в обороне. В частности, в ее центральной зоне. Ренан привез два мяча. Да, эта пара защитников играла с листа и привезла мячи из центральной зоны. Чистяков у них пока травмирован. Есть еще потери в обороне. В общем, проблем там хватает», — добавил специалист.

По итогам трех туров РПЛ «Зенит» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка. 13 августа клуб из Санкт-Петербурга встретится с «Факелом». Матч начнется в 17.30 по московскому времени.