Петрушин отметил главную проблему «Зенита» после поражения от «Динамо»
Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин поделился эмоциями от победы бело-голубых над «Зенитом» в матче 3-го тура РПЛ (3:2).
«[Эмоции] зашкаливают, если честно. Главное, что команда выдержала. Особенно во втором тайме. Хотя «Зенит» не создал много моментов. Те вынужденные замены сыграли положительную роль. С выходом Сазонова на поле команда стала действовать в пять защитников. Тем самым «Динамо» просто перекрыло все зоны «Зениту». Во втором тайме у хозяев было полное преимущество, «Зенит» владел мячом, но моментов не создавал. Гости в этом плане играли очень прилично. Плюс использовали момент в концовке, когда играли вдесятером. Разыграли мяч, как по нотам», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.
Также он ответил на вопрос, какие проблемы можно отметить в игре питерцев.
«Прежде всего, это игра в обороне. В частности, в ее центральной зоне. Ренан привез два мяча. Да, эта пара защитников играла с листа и привезла мячи из центральной зоны. Чистяков у них пока травмирован. Есть еще потери в обороне. В общем, проблем там хватает», — добавил специалист.
По итогам трех туров РПЛ «Зенит» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка. 13 августа клуб из Санкт-Петербурга встретится с «Факелом». Матч начнется в 17.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|1 : 2
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0