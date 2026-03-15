Защитник ЦСКА Виктор: «Мы не можем думать о третьем месте, оно ничего не дает. Только о первом»

Защитник ЦСКА Жоао Виктор поделился с «СЭ» мнением о результатах команды на старте весенней части сезона-2025/26.

Армейцы проиграли все три матча в чемпионате России после зимней паузы. Красно-синие уступили «Ахмату» (0:1), московскому «Динамо» (1:4) и «Балтике» (0:1).

«ЦСКА — это большой клуб. И ЦСКА ставит самые высокие цели в любом турнире, где выступает. Команда не может думать о третьем месте, потому что оно ничего не дает. Мы должны думать только он первом. И даже если отставание в турнирной таблице слишком большое, то мы не должны опускать руки. Будет отдавать все силы в чемпионате и в кубке», — сказал Виктор «СЭ».

ЦСКА с 36 очками идет пятым в турнирной таблице РПЛ. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.