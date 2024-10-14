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Сегодня, 12:45

Первый тренер Соболева — о запрете играть в Dota 2: «С ним, как с ребенком будут? Час играешь и все?»

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Первый тренер Александра Соболева Александр Горбунов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об ультиматуме тренерского штаба «Зенита», который потребовал от игрока более внимательного отношения к соблюдению режима, чем в «Спартаке».

13 октября Telegram-канал Mash сообщил, что «Зенит» ограничил игру Соболева в компьютерные игры.

«Когда я работал с Александром, никаких игр не было. Понятия не имею, играет он сейчас в эту Dota или нет. Ограничить себя от этих игр он и так должен, Соболев — профессиональный футболист. Но как они могут ему запретить? С ним, как с ребенком будут: час играешь и все? Я думаю, это очередная утка, созданная из слухов вокруг Соболева», — сказал Горбунов «СЭ».

Ранее Александр Головин, также известный своей любовью к компьютерным играм, рассказал, что перестал играть с Соболевым сразу после его трансфера в «Зенит».

Летом же, после июльского отстранения в «Спартаке», Соболев наиграл в Dota2 рекордные 24 часа. Кроме того, спортсмен потратил на инвентарь в игре 512,6 тысячи рублей.

Дарик Агаларов

Александр Соболев
ФК Зенит
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2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
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