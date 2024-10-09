«Зенит» — самая популярная команда России. В «Монако» чаще всего о нем слышат». Интервью Головина

Разговор с хавбеком нашей национальной команды, который недавно продлил контракт с клубом с Лазурного берега до 2029 года.

До начала сбора национальная команда России не знала, проведет ли вообще матч с кем-нибудь в октябре. В этой ситуации казалось, что многие футболисты откажутся от вызова, воспользуются лишними выходными. Но - не Александр Головин. Он приехал в Новогорск и прямо заявляет, что главное — вернуться в свою страну, поговорить на родном языке и переключиться с клубных дел.

Сборная — это дом

— Есть мнение, что встречи с Вьетнамом и Таиландом - не уровень сборной России. Теперь команда не играет ни с кем вообще. Как ты воспринимаешь эту ситуацию и относишься к подобным высказываниям болельщиков?

— Не обращаю внимания на такие комментарии - у всех разное мнение. Нам в любом случае нужно проводить товарищеские матчи. Вьетнам и Таиланд - не такие плохие сборные. Понятно, что уровень России выше, но подобные спарринги необходимы.

— Представь, что сборная допущена к участию в международных матчах. Кто стал бы для тебя соперником мечты и где хотелось бы сыграть?

— Такого нет. Есть желание просто встречаться с самыми сильными командами - условно, Бразилией, Англией, Испанией, Францией. И еще - в «Лужниках», при полном стадионе. Это было бы очень круто.

— С чем у тебя ассоциируется словосочетание «сборная России»?

— Скажу так — это дом.

— Как в «Монако» относятся к твоим вызовам в национальную команду? Не возникало мыслей просто отдохнуть?

— Для меня мотивация — всегда приезжать в сборную. Для меня очень важно возвращаться в свою страну, поговорить на родном языке, переключиться с клуба на национальную команду - это помогает освежиться. «Монако» всегда хорошо относится к вызовам в нее.

— Какую мечту хотелось бы осуществить со сборной до завершения карьеры?

— Сейчас сложно сказать... Снова проводить официальные матчи, провести большой турнир, ощутить эти эмоции.

— Какой гол в составе национальной команды для тебя самый памятный?

— Штрафной в матче-открытии чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. Домашний турнир, хорошо сыграли. Лучший матч? Навскидку не скажу. Было много хороших, много плохих — тяжело выделить один.

— Сборная России образца Евро-2008 считается одной из лучших в истории нашего футбола. Можешь сравнить ее с нынешним поколением?

— Тогда были очень сильные футболисты. Но, думаю, что и у нас не слабые. Но мне тяжело сравнить, я тогда не играл. Но то поколение - точно одно из сильнейших.

Александр Головин в сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Сейчас самые реальные шансы на титул

— Сразу три игрока сборной России выступают в чемпионате Франции. Как часто общаешься с Кузяевым и Сафоновым?

— С Матвеем еще не удалось поговорить. Думаю, когда будет матч с «ПСЖ», встретимся лицом к лицу, пообщаемся. С Далером давно вместе в национальной команде, подружились еще с первого сбора, мы близки. С ним гораздо больше контачим.

— Кто еще из россиян, на твой взгляд, мог бы заиграть в чемпионате Франции? В «Монако»?

— Назову Ваню Облякова. Давно его знаю, много времени провели в сборной. Вот он точно смог бы. У меня там еще спрашивали о Сафонове – ребята из «Монако» видели, что он перешел в «ПСЖ». У нас в команде знают и Кузяева. Перед встречами с «Гавром» идет разбор, там видят, что выступает русский — спрашивали о его сильных сторонах.

— Что думаешь о конкуренции Сафонова с Доннаруммой в «ПСЖ»?

— У Сафонова реакция быстрее, чем у Доннаруммы. Но итальянец — опытный вратарь, много больших матчей за спиной. Матвею тяжело конкурировать, но у него есть все шансы выиграть эту борьбу. Смотрел последние встречи «ПСЖ» - и не скажу, что Доннарумма хорошо выглядел.

— Почему решил остаться в «Монако»? Писали, что поступали предложения из других клубов.

— Я хорошо адаптирован там, мне все нравится. У нас хороший тренерский штаб, сильный состав, нормальные отношения внутри клуба. Мне очень комфортно.

— «Монако» идет на первом месте. Реальны ли шансы на титул? Каким результатом будешь доволен?

— Последние два года у нас крепкая команда, а в этом сезоне мы стали еще сильнее! Пришли новые ребята. Думаю, сейчас самые реальные шансы на чемпионство. Буду доволен только первым-вторым местом, не ниже.

— Можешь объяснить свою знаменитую публикацию после победы в Лиге чемпионов: «Вот и лузнула «Барса»?

— Это просто шутка. Когда-то в детстве написал, когда мы с друзьями смотрели класико. Ничего такого, просто решил вспомнить, в этом нет большого смысла, чисто прикол.

— Если вернешься в РПЛ в конце карьеры, можешь ли представить себя в «Спартаке» или «Зените»?

— Могу сказать, что точно хочу завершить карьеру в России. Но где — пока тяжело сказать. В «Спартаке» как минимум нереально – точно не там.

— Кого из молодых российских футболистов мог бы отметить? Сейчас феерит Батраков из «Локомотива», например.

— Пиняева, его я знаю больше, чем Батракова. Не смотрел старт этого чемпионата, не видел игры «Локомотива». Знаю статистику: у Алексея много забитых мячей и голевых передач. А так все же отмечу Пиняева.

— Какой российский клуб, на твой взгляд, сейчас самый популярный? Упоминание какой команды чаще всего долетает до Франции?

— Думаю, «Зенит». У нас в команде футболисты чаще слышат именно о нем. На данный момент, наверное, так.

Александр Соболев и Александр Головин. Фото Александр Федоров, "СЭ"

С Соболевым часто играли в Dota

— Общаешься ли ты с Леонидом Слуцким? Удивил его переезд в Китай?

— Не удивил. Мы часто разговариваем, бывает, и раз в неделю созваниваемся. Сейчас, может, пореже - у него тяжелый график. Но я заранее знал, какие варианты рассматривал Слуцкий, мы близки по сей день. За ним я слежу. Слава богу, что все у него получается. Желаю ему успехов и в дальнейшем.

— Монако известен своей богатой ночной жизнью. За шесть лет ты хотя бы раз посмотрел, что она из себя представляет?

— Несколько раз бывал на днях рождения, когда у нас выпадало по два-три выходных. Был как-то тимбилдинг, но при этом там же присутствовал тренерский штаб, все работники клуба — около 100 человек. Ужин и ночной клуб с музыкой — такое случалось раза два-три.

— Много ли денег нужно для жизни в Монако? Удается экономить?

— Там трудно не нести серьезных расходов: очень дорого стоит съем квартиры - в разы больше, чем в Москве. Причем она может быть хуже, но цена в пять раз выше. Не скажу, что жизнь сильно отличается от нашей столицы – например, цены в ресторанах такие же.

— Ты увлекаешься компьютерными играми, в частности Dota. Стримил с Александром Соболевым?

— Сейчас у меня не только Dota. В целом люблю провести с друзьями время за компьютером. А с Соболевым часто играли. Но сейчас он в новой команде, у него не так много времени и еще не все успел перевезти. Бывает, что зарубаемся все-таки. Пытаемся организовывать турниры просто, чтобы провести время. Сейчас переключился на Deadlock – популярная штука.