Каррера заявил, что продолжит тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не собирается завершать тренерскую карьеру после отставки из «Асколи».

«Уже готов вернуться к работе, рассмотреть предложения. Не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Если предложения поступят, я их рассмотрю», — цитирует тренера «РБ Спорт».

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год и становился с красно-белыми чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.