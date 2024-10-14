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Каррера заявил, что продолжит тренерскую карьеру

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не собирается завершать тренерскую карьеру после отставки из «Асколи».

«Уже готов вернуться к работе, рассмотреть предложения. Не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Если предложения поступят, я их рассмотрю», — цитирует тренера «РБ Спорт».

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год и становился с красно-белыми чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Источник: РБ Спорт
Массимо Каррера
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