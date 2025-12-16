Перрен считает высокими шансы «Краснодара» на победу в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен оценил первую часть сезона для команды.

«Первая часть прошла, «Краснодар» занимает первое место в таблице чемпионата России. Наши шансы на победу в РПЛ очень хорошие. С каждым днем и каждым матчем мы обретали уверенность. Хорошая часть сезона для нашей команды», — цитирует футболиста ТАСС.

После 18 туров «быки» с 40 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Второе место занимает «Зенит» с 39 очками, «Локомотив» с 37 очками — на третьей строчке. В следующем утре «Краснодар» на своем поле сыграет с «Ростовом», начало встречи — в 19.30 по московскому времени.