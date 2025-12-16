Защитник «Спартака» Рябчук сделал предложение своей девушке

Защитник «Спартака» Олег Рябчук попросил руки своей девушки Владлены, сообщает пресс-служба красно-белых. Его возлюбленная ответила согласием.

В конце сентября девушка футболиста объявила, что они ждут ребенка.

Рябчук выступает за «Спартак» с 2023 года. В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел 14 матчей за московскую команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее молдавский футболист играл за «Олимпиакос», «Пасуш де Феррейру» и «Порту».