Семин о Симоняне: «Он никогда не критиковал тренеров соперников. Никогда!»

Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о Никите Павловиче Симоняне.

Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.

— О чем думали, прощаясь с человеком, ставшим для вас крестным отцом в большом футболе — Никитой Павловичем Симоняном?

— Вначале было ощущение какой-то трагической пустоты. Понятно, что никто на этой земле не вечен. Но очень обидно, что время беспощадно даже к таким светлым людям, каким был Никита Павлович. Тем, кто делают мир добрее и чище, помогая другим.

— Как и орловскому пареньку Юре Семину?

— Так и было ровно шестьдесят лет назад, когда он пригласил меня из орловского «Спартака» в московский. Даже не знаю, где Никита Павлович меня заметил и чем я ему приглянулся. Но именно по его решению в Орел пришла официальная бумага: «Командируйте Семина в Москву». Вот так меня судьба свела с этим великим человеком!

— Каким он был тренером?

— Если футболисты говорят о тренере, что им за него хочется биться, то выше оценки быть не может. Так вот, с какой бы командой Никита Павлович ни работал, о нем говорили только так. И прежде всего потому, что он уважал своих игроков, жил их проблемами, возникавшими не только на поле, но и в жизни. Он никогда не повышал голос, не срывался, а всегда говорил ясно и понятно, донося до нас свои требования. А еще никогда не слышал от него критики в адрес тренера соперников. Никогда! Соблюдал кодекс тренерской чести на высочайшем уровне. Могу привести один яркий пример.

— Давайте.

— Известно, что Бесков и Лобановский, мягко говоря, не были друзьями. Но всегда уважительно отзывались друг о друге. То же самое относится и к Никите Павловичу. Потому на всех должностях он был незаменимым, со всеми находил общий язык. И по внутренней культуре, пониманию футбола и конкретного игрока можно сравнить только с Николаем Петровичем Старостиным. Это были очень тонкие психологи!

— Помните свой дебют в «Спартаке»?

— Еще бы! Москва! Лужники! Принимаем Киев Виктора Маслова. В перерыве я заменил Вячеслава Амбарцумяна. А в следующей игре с кутаисским «Торпедо» уже вышел в стартовом составе.

Никита Симонян — олимпийский чемпион-1956 в составе сборной СССР. Он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов) и стал вместе с командой четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР.

В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР с красно-белыми и трижды победил в Кубке СССР. Во главе «Арарата» он становился чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Симонян также возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».