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Семин о Симоняне: «Он никогда не критиковал тренеров соперников. Никогда!»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Никита Симонян и Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о Никите Павловиче Симоняне.

Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.

— О чем думали, прощаясь с человеком, ставшим для вас крестным отцом в большом футболе — Никитой Павловичем Симоняном?

— Вначале было ощущение какой-то трагической пустоты. Понятно, что никто на этой земле не вечен. Но очень обидно, что время беспощадно даже к таким светлым людям, каким был Никита Павлович. Тем, кто делают мир добрее и чище, помогая другим.

— Как и орловскому пареньку Юре Семину?

— Так и было ровно шестьдесят лет назад, когда он пригласил меня из орловского «Спартака» в московский. Даже не знаю, где Никита Павлович меня заметил и чем я ему приглянулся. Но именно по его решению в Орел пришла официальная бумага: «Командируйте Семина в Москву». Вот так меня судьба свела с этим великим человеком!

— Каким он был тренером?

— Если футболисты говорят о тренере, что им за него хочется биться, то выше оценки быть не может. Так вот, с какой бы командой Никита Павлович ни работал, о нем говорили только так. И прежде всего потому, что он уважал своих игроков, жил их проблемами, возникавшими не только на поле, но и в жизни. Он никогда не повышал голос, не срывался, а всегда говорил ясно и понятно, донося до нас свои требования. А еще никогда не слышал от него критики в адрес тренера соперников. Никогда! Соблюдал кодекс тренерской чести на высочайшем уровне. Могу привести один яркий пример.

— Давайте.

— Известно, что Бесков и Лобановский, мягко говоря, не были друзьями. Но всегда уважительно отзывались друг о друге. То же самое относится и к Никите Павловичу. Потому на всех должностях он был незаменимым, со всеми находил общий язык. И по внутренней культуре, пониманию футбола и конкретного игрока можно сравнить только с Николаем Петровичем Старостиным. Это были очень тонкие психологи!

— Помните свой дебют в «Спартаке»?

— Еще бы! Москва! Лужники! Принимаем Киев Виктора Маслова. В перерыве я заменил Вячеслава Амбарцумяна. А в следующей игре с кутаисским «Торпедо» уже вышел в стартовом составе.

Никита Симонян — олимпийский чемпион-1956 в составе сборной СССР. Он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов) и стал вместе с командой четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР.

В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР с красно-белыми и трижды победил в Кубке СССР. Во главе «Арарата» он становился чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Симонян также возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».

Юрий Семин.«Играю в теннис, осваиваю падел, летаю на матчи «Челси» и «Арсенала». Юрий Семин — о Батракове, Станковиче и Кордобе

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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