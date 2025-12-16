Семин о Симоняне: «Он никогда не критиковал тренеров соперников. Никогда!»
Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о Никите Павловиче Симоняне.
Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.
— О чем думали, прощаясь с человеком, ставшим для вас крестным отцом в большом футболе — Никитой Павловичем Симоняном?
— Вначале было ощущение какой-то трагической пустоты. Понятно, что никто на этой земле не вечен. Но очень обидно, что время беспощадно даже к таким светлым людям, каким был Никита Павлович. Тем, кто делают мир добрее и чище, помогая другим.
— Как и орловскому пареньку Юре Семину?
— Так и было ровно шестьдесят лет назад, когда он пригласил меня из орловского «Спартака» в московский. Даже не знаю, где Никита Павлович меня заметил и чем я ему приглянулся. Но именно по его решению в Орел пришла официальная бумага: «Командируйте Семина в Москву». Вот так меня судьба свела с этим великим человеком!
— Каким он был тренером?
— Если футболисты говорят о тренере, что им за него хочется биться, то выше оценки быть не может. Так вот, с какой бы командой Никита Павлович ни работал, о нем говорили только так. И прежде всего потому, что он уважал своих игроков, жил их проблемами, возникавшими не только на поле, но и в жизни. Он никогда не повышал голос, не срывался, а всегда говорил ясно и понятно, донося до нас свои требования. А еще никогда не слышал от него критики в адрес тренера соперников. Никогда! Соблюдал кодекс тренерской чести на высочайшем уровне. Могу привести один яркий пример.
— Давайте.
— Известно, что Бесков и Лобановский, мягко говоря, не были друзьями. Но всегда уважительно отзывались друг о друге. То же самое относится и к Никите Павловичу. Потому на всех должностях он был незаменимым, со всеми находил общий язык. И по внутренней культуре, пониманию футбола и конкретного игрока можно сравнить только с Николаем Петровичем Старостиным. Это были очень тонкие психологи!
— Помните свой дебют в «Спартаке»?
— Еще бы! Москва! Лужники! Принимаем Киев Виктора Маслова. В перерыве я заменил Вячеслава Амбарцумяна. А в следующей игре с кутаисским «Торпедо» уже вышел в стартовом составе.
Никита Симонян — олимпийский чемпион-1956 в составе сборной СССР. Он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов) и стал вместе с командой четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР.
В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР с красно-белыми и трижды победил в Кубке СССР. Во главе «Арарата» он становился чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Симонян также возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1