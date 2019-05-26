Переводчик Карреры приехал в гости к экс-тренеру "Спартака". Фото

Артем Фетисов, переводчик экс-главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, приехал в гости к итальянскому специалисту в Бергамо. В своем Инстаграме он опубликовал совместное фото.

Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России, а также Суперкубок страны.

В минувшем сезоне "Спартак" занял 5-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков.

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