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Перелом не помешал ВАР спасти судью Левникова. Почему отменен пенальти в Краснодаре?

19:15
3 апреля. Краснодар. «Краснодар» — «Ахмат» — 0:5. 3 апреля. Краснодар. «Краснодар» — «Ахмат» — 0:5. 3 апреля. Краснодар. «Краснодар» — «Ахмат» — 0:5. 3 апреля. Краснодар. «Краснодар» — «Ахмат» — 0:5.
3 апреля. Краснодар. «Краснодар» — «Ахмат» — 0:5.
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На 88-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Ахмат» (0:5) арбитр Кирилл Левников ошибся, назначив 11-метровый удар в ворота «быков». Судье показалось, что после удара Амира Адуева Кристоффер Олссон сыграл рукой.

Краснодарец сразу жестом показал, что мяч попал ему не в руку, а в голову. В этом быстро убедился Алексей Матюнин. Перелом большого бугорка плечевой кости в ближайшие недели не позволит ему судить матчи в роли арбитра, но он может работать видеоассистентом. Так и произошло сегодня: московский рефери выручил своего коллегу из Санкт-Петербурга, проведя проверку и заметив, что тот ошибся.

Левников это понял сам, посмотрев видеозапись. Затем он отменил пенальти и желтую карточку, которую он успел показать Олссону.

(Александр Бобров)

3 апреля. Краснодар. "Краснодар" – "Ахмат" – 0:5.
3 апреля. Краснодар. «Краснодар» — «Ахмат» — 0:5.
3 апреля. Краснодар. "Краснодар" – "Ахмат" – 0:5.
3 апреля. Краснодар. «Краснодар» — «Ахмат» — 0:5.
3 апреля. Краснодар. "Краснодар" – "Ахмат" – 0:5.
3 апреля. Краснодар. «Краснодар» — «Ахмат» — 0:5.
Краснодар — Ахмат

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