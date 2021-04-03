Перелом не помешал ВАР спасти судью Левникова. Почему отменен пенальти в Краснодаре?

На 88-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Ахмат» (0:5) арбитр Кирилл Левников ошибся, назначив 11-метровый удар в ворота «быков». Судье показалось, что после удара Амира Адуева Кристоффер Олссон сыграл рукой.

Краснодарец сразу жестом показал, что мяч попал ему не в руку, а в голову. В этом быстро убедился Алексей Матюнин. Перелом большого бугорка плечевой кости в ближайшие недели не позволит ему судить матчи в роли арбитра, но он может работать видеоассистентом. Так и произошло сегодня: московский рефери выручил своего коллегу из Санкт-Петербурга, проведя проверку и заметив, что тот ошибся.

Левников это понял сам, посмотрев видеозапись. Затем он отменил пенальти и желтую карточку, которую он успел показать Олссону.

(Александр Бобров)

3 апреля. Краснодар. «Краснодар» — «Ахмат» — 0:5.

3 апреля. Краснодар. «Краснодар» — «Ахмат» — 0:5.