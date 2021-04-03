Александр Мостовой: «Что еще должно произойти для увольнения Мусаева?»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» разгромное поражение «Краснодара» от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Не знаю, что должно еще произойти, чтобы Мусаева уволили, — сказал Мостовой «СЭ». — Про него мы уже давно говорили. Честно сказать, до сих пор не знаю, кто это такой. Там уже давно эта ситуация созревала: и в том году до пандемии, и в этом они везде повылетали. В жизни всегда есть кому-то удобные люди — молчуны, так мы их называем. Тут надо тоже понимать, кто такой Мусаев без Галицкого? Никто».

Мостовой добавил, что в России происходит так — ты играешь в футбол, потом никому не нужен, а вместо тебя в футболе оказываются люди, которые в него никогда не играли. Бывшему футболисту тяжело смотреть на то, что происходит в «Краснодаре».

«Иностранцев много. Они играли в Лиге чемпионов против ПАОКа, и там было 9 иностранцев. Хорошо, что есть еще русский Сафонов, а так бы и десятый был бы легионером. Раньше кричали: «Свои воспитанники, свои воспитанники!», так шум, там гам. А я говорил: «Какие воспитанники, вы чего?» Не знаю, что там произойдет — уберут или нет. Уберут — ничего страшного. Другое дело, что он скажет: «Ну, а че? Два с половиной года проработал. Нормально». В «Краснодар» любой человек поедет. Есть много людей, которые ждут и не дождутся, когда Мусаева уберут. Претендентов много, все понимают, что «Краснодар» — это клубника как город, как инфраструктура, а стадион какой! Многие люди могут всю жизнь прожить и никогда такого не увидеть», — добавил Мостовой.

После зимней паузы команда Мурада Мусаева смогла обыграть только «Тамбов».

(Екатерина Звенигородская)