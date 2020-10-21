Переигровки не будет, протест «Рубина» отклонен. Почему?

По данным «СЭ», контрольно-дисциплинарный комитет РФС сегодня отклонил протест «Рубина», который пытался оспорить результат матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России с «Краснодаром» (1:3), настаивая, что судья Михаил Вилков допустил техническую ошибку. Если бы КДК согласился с позицией казанского клуба, следовало бы назначить переигровку этой встречи.

Что пытался доказать «Рубин»? В конце первого тайма Вилков ошибся, не назначив 11-метровый удар в ворота этой команды, когда полузащитник Илья Самошников сыграл правой рукой в своей штрафной площади.

После этого игра продолжилась, мяч оказался на половине поля «Краснодара», там был назначен штрафной удар в пользу гостей, а главный тренер «быков» Мурад Мусаев получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Когда на телевизионном секундомере было 43 минуты и 9 секунд, судья дал свисток, разрешив казанцам выполнить штрафной и возобновить игру. Те это сделали, и почти сразу арбитр остановил матч, показал, что штрафной удар выполнен неверно (судя по жесту, он объявил, что удар произведен по катившемуся мячу), и его нужно повторить. Игра так и не была возобновлена, потому что видеоассистенты Алексей Амелин и Валерий Данченко предложили Вилкову посмотреть видеозапись, тот это сделал и назначил пенальти в ворота «Рубина».

Казанцы же настаивали, что матч все-таки был возобновлен. Значит, судья нарушил протокол ВАР и совершил техническую ошибку, посмотрев после этого повторы на мониторе.

Как стало известно «СЭ», игроки «Рубина» все-таки нарушили правила, выполняя штрафной удар. Дело в том, что он был произведен не с того места, где совершил фол футболист «Краснодара». Казанцы перенесли мяч примерно на 3-3,5 метра вперед ближе к воротам соперника.

Игра не считается возобновленной, штрафной удар в такой ситуации следует повторить. В матче в Краснодаре он не был повторен, потому что Вилков отправился к монитору изучать видеозапись.

Таким образом, оснований для рассмотрения протеста нет. Матч «Краснодар» — «Рубин» не будет переигран. Счет 3:1 остался в силе. (Александр Бобров)