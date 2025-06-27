Переход Сергеева в «Динамо» может произойти 1 июля

Как стало известно «СЭ», переход Ивана Сергеева в «Динамо» может затянуться до вторника, 1 июля, хотя 30-летний форвард «Крыльев» успешно прошел медосмотр, как сообщил журналист Иван Карпов.

С футболистом и самарским клубом у бело-голубых достигнуты договоренности, а причина задержки — юридические тонкости в контракте Сергеева и «Крыльев», пункт, связанный с правом «Зенита» повторить или улучшить предложение московского клуба. Но даже при этом последнее слово останется за самим футболистом.

В прошедшем сезоне Сергеев провел 30 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, отметившись 9 голами и 3 результативными передачами.