27 июня, 20:55

Переход Сергеева в «Динамо» может произойти 1 июля

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Иван Сергеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», переход Ивана Сергеева в «Динамо» может затянуться до вторника, 1 июля, хотя 30-летний форвард «Крыльев» успешно прошел медосмотр, как сообщил журналист Иван Карпов.

С футболистом и самарским клубом у бело-голубых достигнуты договоренности, а причина задержки — юридические тонкости в контракте Сергеева и «Крыльев», пункт, связанный с правом «Зенита» повторить или улучшить предложение московского клуба. Но даже при этом последнее слово останется за самим футболистом.

В прошедшем сезоне Сергеев провел 30 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, отметившись 9 голами и 3 результативными передачами.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ
Иван Сергеев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
  • 36

    Валера-Собиратель чемпионских команд

    28.06.2025

  • Занзибара

    "Как стало известно «СЭ», переход Ивана Сергеева в «Динамо» может затянуться до вторника, 1 июля, хотя 30-летний форвард «Крыльев» успешно прошел медосмотр, как сообщил журналист Иван Карпов." __________________________________________________________ Эту ересь написал шеф отдела футбла СЭ? "Журналист" Иван Карпов? Сообщил шефу футбола СЭ по закрытым каналам связи? У Вас, Константин, всё хорошо? Галлюцинации и судороги не беспокоят? С луговыми опятами, в июне, надо быть поаккуратнее.)

    28.06.2025

  • Андрей Коняхин

    Сомнительная сделка, хотя Динамо и так не претендуют на чемпионство

    28.06.2025

  • Пень Джаб.UA

    ух, затейная затея

    27.06.2025

  • Пень Джаб.UA

    Сцукко, переход Суворова через Альпы по времени

    27.06.2025

  • Dron56

    Сергеев Динамо очень нужен. На данный момент это будет самый лучший трансфер лета. А кто из нападающих с российским паспортом может сегодня усилить Динамо ? ... Таких просто нет. Так что это будет отличным приобретением. Точка.

    27.06.2025

  • Динамов

    Так берите своего Сергеева, кто ж вам не даёт то? Зениту все настоящие болельщики Динамо СПАСИБО скажут, если вы будете перекупать у убLюдочных Гафина и Пивоварова никчёмных нулей типа Сергеева!

    27.06.2025

  • Динамов

    Сергеев слабый игрок для клубов-аутсайдеров РПЛ или для ФНЛ - в Динамо даром не нужен! Агент Сергеева просто впаривает своего никакущего клиента, взамен предлагая вZятку Гафину и Пивоварову, вот и все дела.

    27.06.2025

  • Zlobny

    Удачи Ивану в Динамо, пусть хорошо себя проявит. Футболист-то он очень достойного уровня.

    27.06.2025

  • lvb

    Не может такого быть. Коли было прописано "право первой ночи", то футболист при этом присутствовал, при продаже себя в КС за 2 млн евро. То бишь Сергеев даже рот открыть не может, ибо нефиг было подпись ставить). Так шо ноне "Зенит" первый в очереди за Ванькой. При этом может и позволить себе поиздеваться над "Динамо", просто повторяя их "улучшенные предложения". Это будет забавно, повышать ставки и когда оппонент готов сдаться, ибо уже становится слишком круто, скажем "Динамо" заявило к примеру 4,5.. То "Зенит" может спокойно НЕ повторить эти 4,5) . Будет забавно, неплохо бы посмотреть за битвой Газпрома и МВД)

    27.06.2025

  • Max Stch

    Про Динамо и Карпина видимо будут писать весь первый круг без остановки, а при неудачном раскладе то и весь второй круг

    27.06.2025

    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

