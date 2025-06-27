Смолов заявил, что не планирует завершать карьеру
Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что не планирует завершать карьеру.
— Вы продолжите карьеру?
— Вы же хотите?
— Да, очень
— Я тоже хочу.
— В России или за рубежом?
— В процессе, вы все узнаете.
35-летний форвард не продлевал с «Краснодаром» контракт, который истекает 30 июня. В прошлом сезоне Смолов забил 4 мяча и сделал 4 голевых паса в 24 матчах.
Новости