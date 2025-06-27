Смолов заявил, что не планирует завершать карьеру

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что не планирует завершать карьеру.

— Вы продолжите карьеру?

— Вы же хотите?

— Да, очень

— Я тоже хочу.

— В России или за рубежом?

— В процессе, вы все узнаете.

35-летний форвард не продлевал с «Краснодаром» контракт, который истекает 30 июня. В прошлом сезоне Смолов забил 4 мяча и сделал 4 голевых паса в 24 матчах.