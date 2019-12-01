Перед матчем 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» в зале для пресс-конференций «Газпром Арены» прошла торжественная церемония специального гашения блока марок, посвященного современным достопримечательностям Санкт-Петербурга — многофункциональному комплексу «Лахта Центр» и стадиону «Газпром Арена». На полях блока — герб Санкт-Петербурга. Марки выпущены ограниченным тиражом.

В церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

— В футболе самое важное и интересное это борьба, которая держит нас в напряжении с первой и до последней минуты, — сказал Беглов. — Команды дерутся по-настоящему. Обе команды достойны. Важно, что сегодня мы погасили 2 марки — синего и красного цвета. Впервые в России футбольная марка была выпущена в 1958 году, посвященная чемпионату мира в Швеции. Тогда сборная СССР впервые выступила в таком турнире. Мы продолжаем эту традицию. Желаю удачи двум командам, пусть победит сильнейший. (Гоша Чернов)

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