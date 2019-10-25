Гастрономический фестиваль пройдет на территории «РЖД Арены» перед матчем 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак», который состоится в воскресенье в Москве. На площади перед стадионом будет обустроен фудкорт, где болельщикам будут предлагаться различные блюда из мяса.

На главной сцене, расположенной у арене, выступит известная панк-группа «Наив». Концерт будет длиться с 15.00 до 15.45 мск. Сама же игра начнется в 16.30.

Как сообщили в пресс-службе железнодорожников, в официальной программке будет опубликовано интервью с полузащитником «Локо» и сборной России Дмитрием Бариновым, из которого медиа-служба клуба сделала лицо матча — он также изображен на афишах дерби.

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