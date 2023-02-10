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Павлюченко считает, что «Локомотив» правильно сделал, подписав Дзюбу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал переход форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».

«В той ситуации, в которой сейчас находится «Локомотив», конечно, трансфер Дзюбы — большой плюс для клуба. Им необходимо покидать зону стыковых матчей. Мы все знаем, Артем — футболист, который может решить исход матча. Он забивной игрок, и железнодорожникам сейчас необходима победа в каждом матче. Клуб правильно сделал, подписав Дзюбу. Им нужен такой форвард. Он принесет многое команде» — приводит слова Павлюченко Sport24.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Роман Павлюченко
ФК Локомотив (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
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