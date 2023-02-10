Павлюченко считает, что «Локомотив» правильно сделал, подписав Дзюбу

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал переход форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».

«В той ситуации, в которой сейчас находится «Локомотив», конечно, трансфер Дзюбы — большой плюс для клуба. Им необходимо покидать зону стыковых матчей. Мы все знаем, Артем — футболист, который может решить исход матча. Он забивной игрок, и железнодорожникам сейчас необходима победа в каждом матче. Клуб правильно сделал, подписав Дзюбу. Им нужен такой форвард. Он принесет многое команде» — приводит слова Павлюченко Sport24.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.