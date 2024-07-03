Пивоваров — о товарищеском матче со «Спартаком»: «Надеюсь на большую посещаемость»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал решение провести товарищеский матч со «Спартаком».
— Будет товарищеская игра «Динамо» со «Спартаком». Как пришли к этому решению?
— Мы предложили коллегам из «Спартака» организовать такой матч. Они согласились, надеюсь на большую посещаемость на встрече.
— Будет много матчей со «Спартаком» в сезоне. Опять играете с ним в Кубке России в одной группе. Не много ли старейших дерби за сезон?
— Да, но мы договорились об этом матче раньше, чем объявили календарь сезона.
В среду, 3 июля, «Динамо» дома проиграло «Партизану» в серии пенальти — 2:4. Основное время завершилось со счетом 2:2.
Константин Передирий
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
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|Зенит
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
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|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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