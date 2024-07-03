Пивоваров — о товарищеском матче со «Спартаком»: «Надеюсь на большую посещаемость»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал решение провести товарищеский матч со «Спартаком».

— Будет товарищеская игра «Динамо» со «Спартаком». Как пришли к этому решению?

— Мы предложили коллегам из «Спартака» организовать такой матч. Они согласились, надеюсь на большую посещаемость на встрече.

— Будет много матчей со «Спартаком» в сезоне. Опять играете с ним в Кубке России в одной группе. Не много ли старейших дерби за сезон?

— Да, но мы договорились об этом матче раньше, чем объявили календарь сезона.

В среду, 3 июля, «Динамо» дома проиграло «Партизану» в серии пенальти — 2:4. Основное время завершилось со счетом 2:2.

Константин Передирий