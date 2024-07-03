Пивоваров — о Братском Кубке: «Праздновали голы в обе стороны»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился с «СЭ» впечатлениями от первого дня проведения Братского кубка.
— Наша цель — создать дружескую атмосферу. Болельщики друг друга поддерживают. Мы праздновали голы в обе стороны. Участвуют братские клубы. Получилось замечательно.
— «Зенит» — главный конкурент в новом сезоне?
— Кто так сказал? Наша цель бороться за место в тройке. Будем отталкиваться от себя, — сказал Пивоваров «СЭ».
В среду, 3 июля, «Динамо» дома проиграло «Партизану» в серии пенальти — 2:4. Основное время завершилось со счетом 2:2.
Константин Передирий
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
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|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
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7
|Ростов
|0
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8
|Рубин
|0
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9
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10
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11
|Факел
|0
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|0
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|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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