Пивоваров: «Наши легенды обязательно сыграют в Братском Кубке»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, когда в Братском Кубке на поле выйдут ветераны команды.

— Денис Колодин сыграет за Динамо в Братском Кубке?

— Да, он, Йован Танасиевич и Руслан Пименов — наши легенды, которые сыграют в Братском Кубке.

— Почему не организовали прощальный матч для Антона Шунина?

— Шунин попрощался с командой. Если будет возможность провести прощальный матч для Антона, то мы его проведем.

В среду, 3 июля, «Динамо» дома проиграло «Партизану» в серии пенальти — 2:4. Основное время завершилось со счетом 2:2.

Константин Передирий