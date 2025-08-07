В Португалии отреагировали на переход Мангаша в «Спортинг»: «Он не был готов играть за «Спартак»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» высказался о переходе защитника Рикарду Мангаша из «Спартака» в «Спортинг».

«К сожалению, у него не было хорошей возможности показать себя. Нынешний тренер «Спортинга» отлично знает Мангаша. Думаю, он сможет успешно его использовать. Удивлен ли я его уходу из «Спартака»? Нет, меня удивил сам выбор клуба. Мангаш — интересный игрок, но он никогда не выступал на более высоком уровне. Мне показалось, что он не был готов к тому, чтобы играть за «Спартак», — сказал Барбоза «СЭ».

7 августа «Спартак» официально объявил об уходе португальского защитника Рикарду Мангаша.

27-летний игрок перешел в московский клуб из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. Он провел 19 матчей за красно-белых во всех турнирах и забил 3 мяча.

