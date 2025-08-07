Футбол
7 августа, 15:33

В Португалии отреагировали на переход Мангаша в «Спортинг»: «Он не был готов играть за «Спартак»

Александр Абустин
корреспондент

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» высказался о переходе защитника Рикарду Мангаша из «Спартака» в «Спортинг».

«К сожалению, у него не было хорошей возможности показать себя. Нынешний тренер «Спортинга» отлично знает Мангаша. Думаю, он сможет успешно его использовать. Удивлен ли я его уходу из «Спартака»? Нет, меня удивил сам выбор клуба. Мангаш — интересный игрок, но он никогда не выступал на более высоком уровне. Мне показалось, что он не был готов к тому, чтобы играть за «Спартак», — сказал Барбоза «СЭ».

7 августа «Спартак» официально объявил об уходе португальского защитника Рикарду Мангаша.

27-летний игрок перешел в московский клуб из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. Он провел 19 матчей за красно-белых во всех турнирах и забил 3 мяча.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

ФК Спартак (Москва)
ФК Спортинг (Лиссабон)
Паулу Барбоза
Рикарду Мангаш
  • АндрейЕвгеньевич

    19 матчей и 3 мяча забил - так некоторые нападающие играют !! В целом бредовые аргументы какие-то..

    07.08.2025

  • vlad654

    Да нормально Мангаш играл, только еиу не давали особо себя показать. Уж получше Рябчука в атаке действовал, креативнее. В последнем своём матче за Спартак вообще идеально сыграл. И вдруг отдали за копейки. Что-то тут нечисто.

    07.08.2025

  • Это и в начале было понятно, как ,ясен перец,!!! ,Знатоки-селекциЯнеры, клуба его подтянули и бабки на трансфере нагрели!!! (((((((((((

    07.08.2025

  • Jean4

    Не каждому дано. Спартак это школа жизни! =)

    07.08.2025

  • Diman_madridista

    Ерунда какая-то. То есть уровень Спартака для него слишком высок, а уровень Спортинга, превосходящего на еще один уровень Спартак, он потянет

    07.08.2025

  • chimega

    А не сам ли "португальский футбольный агент Паулу Барбоза" приложил руки к этому трансферу? )))

    07.08.2025

  • Олег

    никогда не выступал на более высоком уровне не был готов к тому, чтобы играть за «Спартак» // Но у к тому, чтоб играть за Спортинг готов? Т.е. Спортинг ниже уровнем, чем Спартак?)

    07.08.2025

