ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение футболистов и официальных лиц клуба в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита».

«За выход за пределы технической зоны тренеров ЦСКА Фабио Челестини и Дмитрия Крамаренко каждый из них оштрафован на 10 тысяч рублей. ЦСКА — неподобающее поведение команды, трех игроков и официальных лиц, штраф 100 тысяч рублей», — приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.

Игра между ЦСКА и «Зенитом» состоялась 3 августа в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей (1:1).

После 3 туров РПЛ сине-бело-голубые с 5 очками занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы с таким же количеством баллов располагаются строчкой ниже, уступая питерцам по дополнительным показателям.