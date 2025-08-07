Футбол
7 августа, 16:00

Источник: «Зенит» отказал «Ахмату» в трансфере защитника Адамова

Павел Лопатко

«Ахмат» отправлял в «Зенит» запрос по поводу перехода защитника Арсена Адамова, однако петербургский клуб отказал в трансфере, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, 25-летний игрок обороны намерен закрепиться в основном составе «Зенита».

В сезоне-2024/25 Адамов играл за «Ахмат» на правах аренды. В 36 матчах он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2026 года.

Также Адамов играл в аренде в «Оренбурге» и за «Урал». Начинал свою карьеру в «Ахмате».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: Metaratings.ru
Арсен Адамов
ФК Ахмат
ФК Зенит
  • а зряяя...(((((((((((

    07.08.2025

  • Ну и правильно. Он вполне может быть нормальным правым защитником, если что. Конечно при условии, что его будут выпускать.

    07.08.2025

  • zg

    Испугались,что Саламыч его сходу в основу и он им хеттрик забабахает!)

    07.08.2025

  • Олег

    25-летний игрок обороны намерен закрепиться в основном составе «Зенита» // Закрепиться? Чтобы закрепиться, надо сначала туда попасть. У него 0 минут в 3 матчах РПЛ. И примерно столько же шансов "закрепиться".

    07.08.2025

    В Португалии отреагировали на переход Мангаша в «Спортинг»: «Он не был готов играть за «Спартак»

    «Крылья Советов» арендовали у «Спартака» Чернова
    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости