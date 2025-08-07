Источник: «Зенит» отказал «Ахмату» в трансфере защитника Адамова

«Ахмат» отправлял в «Зенит» запрос по поводу перехода защитника Арсена Адамова, однако петербургский клуб отказал в трансфере, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, 25-летний игрок обороны намерен закрепиться в основном составе «Зенита».

В сезоне-2024/25 Адамов играл за «Ахмат» на правах аренды. В 36 матчах он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2026 года.

Также Адамов играл в аренде в «Оренбурге» и за «Урал». Начинал свою карьеру в «Ахмате».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2 миллиона евро.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.