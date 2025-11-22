Футбол
Сегодня, 15:15

«Пари НН» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Пари НН» и «Зенит» сыграют в чемпионате России 23 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Пари НН» и «Зенит» сыграют в 16-м туре чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток — в 15.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари НН
Зенит

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за основными событиями игры «Пари НН» — «Зенит» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Игру «Пари НН» — «Зенит» в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 15.10 мск.

После 15 туров чемпионата России нижегородцы набрали 8 очков и занимают последнее, 16-е место в таблице (при равенстве очков с «Сочи»), у зенитовцев — 30 очков и третья строчка (при равенстве очков с «Локомотивом»).

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
У бывшего игрока ЦСКА и сборной России Алдонина выявлено тяжелое заболевание
