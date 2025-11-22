«Спартак» — ЦСКА: Зобнин, Маркиньос, Акинфеев и Обляков выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Спартак» и ЦСКА на матч 16-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 16.45 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Джику, Ву, Дмитриев, Умяров, Зобнин, Барко, Жедсон, Маркиньос, Угальде.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Лукин, Мойзес, Круговой, Вильягра, Кисляк, Глебов, Обляков, Мусаев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.