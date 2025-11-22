Футбол
Сегодня, 15:00

У бывшего игрока ЦСКА и сборной России Алдонина выявлено тяжелое заболевание

Алина Савинова
Евгений Алдонин.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Бывшему полузащитнику ЦСКА и сборной России Евгению Алдонину диагностировали тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения, сообщает пресс-служба РПЛ.

Лига призвала российские клубы, игроков, тренеров, менеджеров и болельщиков присоединиться к общему сбору и оказать финансовую помощь экс-футболисту и его семье.

«Евгений Алдонин принес российскому футболу огромную пользу не только по ходу карьеры игрока, но и после ее завершения. Он регулярно проводил мастер-классы для юных футболистов, участвовал в проектах, способствующих развитию и популяризации футбола в регионах. Теперь — наша очередь поддержать его в сложной ситуации», — говорится в заявлении РПЛ.

45-летний Алдонин является двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка страны и победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА. За сборную России полузащитник провел 29 матчей. Он завершил игровую карьеру в 2018 году.

Источник: https://t.me/premierliga/36891
Евгений Алдонин
  • Питерский пёс

    Конечно надо помочь, выздоровления Евгению

    22.11.2025

  • rusakov-yurist

    Если это рак, то шансов почти нет, деньги ничего не изменят, все там будем..

    22.11.2025

  • Адекватный спартач

    Печально. Гинер и Газзаев должны реагировать моментально и покрыть все расходы.

    22.11.2025

  • Alexey Tarasov

    Здоровья Евгению главное не расскисать и не сдаваться Удачи в этой борьбе:fist:?:100:

    22.11.2025

  • МАО

    Здоровья !

    22.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Здоровья и держаться, Евгений! :point_left:

    22.11.2025

  • rustov

    Дай бог здоровья Евгению!

    22.11.2025

  • андрей андреев

    Здоровья Жене!

    22.11.2025

  • TokTram_

    45 лет. Мальчишка ещё. Здрровья!

    22.11.2025

  • Andrey Vladimirovich

    Здоровья Евгению. Отличный футболист.

    22.11.2025

    • «Оренбург» — «Балтика»: команды не открыли счет в первом тайме

    «Пари НН» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
